Nyt on hyvä aika tehdä pitkään tai liian pitkään pantattuja remontteja taloyhtiöissä – asiantuntijat kertovat miksi

Kiinteistöliiton tuoreimman barometrin mukaan korjausrakentaminen hyytyy entistä useammassa taloyhtiössä. Huomenta Suomessa vieraillut asiantuntija kehottaa kuitenkin remonttien suunnitteluun, sillä meillä on jo paljon olemassa olevaa korjausvelkaa.

– Ajoittaminen on aina vaikeaa – nyt ei kannata lykätä remontteja. Tällä hetkellä on saatavilla hyvää työvoimaa ja suunnittelua, toteaa Ville Roihu, taloyhtiöiden rahoituksesta vastaava johtaja Danske Bankista,

Samoilla linjoilla on Kiinteistöliiton pääekonomisti Jukka Kero , sillä rakennukset rapistuvat päivä päivältä.

– Tässä tilanteessa on hyvä aika remonteille, sillä uudistuotanto on hyytynyt. Jos on lapiovalmiita hankkeita, niin kevään yhtiökokouksissa niitä kannattaa viedä eteenpäin, kannustaa Kero.