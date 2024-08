Liiallinen netinkäyttö on lisääntynyt erityisesti tytöillä

Liiallisella netinkäytöllä tarkoitetaan sellaista netinkäyttöä, johon kuluu paljon aikaa, ja jonka rajoittaminen on hankalaa ja josta aiheutuu käyttäjälle ongelmia.

– On vaikea antaa varmaa vastausta siihen, miksi juuri tytöillä liiallinen netinkäyttö on lisääntynyt voimakkaasti. Yksi mahdollinen syy on sosiaalisen median käytön lisääntyminen tytöillä, toteaa tutkimuspäällikkö Olli Kiviruusu Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.