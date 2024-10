Lihavuuslääkkeiden kustannukset nousivat räjähdysmäisesti – hoitamaton lihavuus tulee silti paljon kalliimmaksi

Suomalaisista yli puolet on ylipainoisia. Lihavuuden rajan ylittää yli 1,2 miljoonaa suomalaista.

Kenen tulisi maksaa lihavuuden kulut?

Helsingin yliopiston lihavuustutkijan ja professorin Kirsi Pietiläisen sekä Kelan asiantuntijalääkärin Pia Pajusen mukaan suuri kysymys on, kenen lihavuuden hoidosta koituvat kulut tulisi yhteiskunnassa maksaa.

– Meillä on uusi kansansairaus, johon on nyt uusia tehokkaita hoitoja. Mutta on myös paljon potilaita ja lääkkeitä pitää käyttää pitkään, eikä tutkimustietoa lääkkeiden hoitotuloksista ole vielä kovin pitkälle, huomauttaa Huomenta Suomessa vieraillut Pajunen.