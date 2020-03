Lihan kulutus laski Suomessa ensimmäistä kertaa vuosiin – silti lihaa tuotetaan aiempaa enemmän

Viime vuonna lihaa kului ennakkotietojen perusteella 423,1 miljoonaa kiloa, mikä on Lihatiedotus ry:n tiedotteen mukaan kaksi prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Todellinen syödyn lihan määrä on noin puolet, kun huomioidaan luiden ja kypsennyshävikin osuus.

Lihansyönti on kasvanut tasaisesti viime vuosina ja pidemmän ajan trendi on näyttänyt ylöspäin. Edellisen kerran lihan kulutus väheni vuonna 2014.

Lihatiedotuksen Riitta Stirkkinen kertoo, että kulutuksen kasvu on johtunut siipikarjan ja varsinkin broilerin käytön noususta. Yhdistyksen keräämien tilastojen perusteella naudanlihan kulutus on polkenut paikoillaan pitkään ja sianlihan kulutus on ollut viime vuodet laskussa.