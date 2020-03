Li Andersson: "Tämä vaatii opettajilta todella paljon" – myös Kelan maksaman tartuntatautipäivärahan ehtoja selvitetään

– Sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL arvioivat tilannetta ja saivat uutta dataa, miten koronavirus on mahdollisesti Suomessa levinnyt. Sen pohjalta saatiin uusia suosituksia, opetusministeri Li Andersson perusteli uutta linjausta.

"Uudessa tilanteessa"

Koulujen osalta tiistai on käytännössä siirtymispäivä eli monet koululaiset hakevat kirjansa kotiin. Vaikka koulut suljetaan, niin oppivelvollisuus jatkuu kuitenkin normaalisti.

– Käytännössä tätä ratkaistaan oppilaitoksissa ja myöskin kuntatasolla. Toisen asteen ja korkeakoulujen tasolla tämä ei ole niin vaikeaa, koska erilaisia etäopiskelumahdollisuuksia on käytetty pidemmän aikaa, Andersson arvelee.

"Opettajilta vaaditaan todella paljon"

– Tämä vaatii opettajilta todella paljon, mutta he ovat toisaalta pedagogiikan ammattilaisia. Minulla on täysi luottamus siihen, että he yrittävät parhaansa mukaansa saada aikaan hyviä ratkaisuja, joilla turvataan pienempienkin lasten mahdollisuus jatkaa opintojaan, Andersson uskoo.