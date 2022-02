Li Andersson MTV:n Uutisextrassa: Miksei leikkaamatta parannetusta työllisyydestä anneta tunnustusta? – "Oppositiota harmittaa"

Opetusministeri Li Andersson totesi MTV:n Uutisextrassa, että vasemmistoliitto on valmis tekemään verouudistuksia huhtikuun kehysriihessä lisäleikkausten sijaan. Hallitus on jo aikaisemmin sitoutunut sopeuttamaan menoja 370 miljoonalla eurolla.

– Jos lisärahoitusta tarvitaan, niin vasemmistoliitto lähtee siitä, että kannattaa mieluummin veropuolella tehdä ratkaisu, joka on valtion kokonaisuuden kannalta tasapainoinen. Voidaan tarvittaessa kehysriihessä päättää esimerkiksi osinkoverotuksen uudistamisesta. Meidän puolueemme on pitänyt sitä esillä pitkään, sanoi Andersson.

Ammatilliselle koulutukselle on maksettu kertaluonteisesti 80 miljoonan lisärahoitus. Vasemmistoliitto haluaa tehdä tästä pysyvän menoerän.

– Tämä on meidän puolueemme ykkösprioriteetti, että sinne pitää saada mahdutettua tämä lisärahoitus ammatilliseen koulutukseen. Sillä on valtavan iso aluepoliittinen merkitys. Se on erittäin tärkeä elinkeinoelämälle.