MTV Uutisextrassa Maria Ohisalo: Yritystukia leikattava ensi vuonna lisää – koko 3,5 miljardin potti syyniin

Hallituksen tavoite on saada Suomi hiilineutraaliksi jo vuoteen 2035 mennessä.

Vihreät on kiirehtinyt jo pitkään turpeen verotuen poistamista.

– Tämä on hallitusohjelmakirjaus ja siitä lähdetään, Ohisalo sanoo.

Yritystukien karsiminen jatkuu

Ensi vuoden budjettiesitykseen on kirjattu yritystukien leikkauksen ensimmäinen vaihe, jossa leikkaus toteutetaan poistamalla asteittain parafiinisen dieselöljyn veronalennnus, 20 miljoonaa euroa.

Suomessa on ympäristölle haitallisia tukia lähes kolmen miljardin edestä.

– Yritystukia tullaan leikkaamaan ensi vuonna myös lisää eli nyt me tarkastellaan koko se 3,5 miljardin iso potti, etsitään sieltä erityisen ympäristölle haitalliset tuet ja leikataan niistä, Ohisalo sanoo.

– Lisänä mietitään päästökauppakompensaation poistamista. Lisäksi energiaverouudistus on iso kokonaisuus, jonka osana myös turve tarkastellaan, Ohisalo jatkaa.

Ohisalon mukaan moni on varmasti ymmärtänyt ilmastonmuutoksen torjunnan kiireellisyyden, ja siksi yritystukia pitäisi pystyä karsimaan.

– On hyvä tarkastella niitä tukia, jotka jossain ajassa on tukenut esimerkiksi teollisuutta, mutta voi olla, että aika on ajanut niistä ohi ja voisi olla hyödyllistä luopua niistä kansantalouden ja ilmaston kannalta, Ohisalo sanoo.