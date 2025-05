Lewis Hamilton puuskahti Ferrari-huhuista: "Suurin osa sontaa"

Lewis Hamiltonin mukaan hänellä on hyvät välit Ferrarin kisainsinöörinsä kanssa, vaikka huhut kertovat muuta.

Hamiltonin kausi Ferrarin ratissa on ollut vaisu, ja välillä Hamiltonin ja kisainsinööri Riccardo Adamin radion välityksellä käymä sananvaihto on ollut kiivasta. Viime viikonlopun Monacon kisassa Hamilton kysyi inisinööriltään, ”Oletko vihainen minulle”, kun häneltä ei kuulunut vastuasta aikaisempiin viesteihin.

Ferrari selitteli hiljaisuutta radiosignaaliongelmilla, koska Monacossa ajetaan tunnelissa.

– Meillä oli koko kisan ajan ongelmia radioyhteyksien kanssa, enkä saanut haluamiani tietoja. Juttelimme jälkikäteen, Hamilton kommentoi viime viikonlopun tapahtumia tuoreeltaan.

– Spekulaatiota käydään paljon, ja suurin osa on sontaa. Meillä on hyvä suhde, ja hänen kanssaan on mahtava työskennellä, Hamilton vakuuttelee.

Hamiltonin tulokset Ferrarin ratissa eivät ole olleet toivotunlaiset, ja siksi tallissa on kuohunut. Britti on voittanut yhden sprinttikisan, mutta varsinaisissa GP-kisoissa tämän kauden paras sijoitus on vasta neljäs ja MM-pisteissä hän on vasta sijalla kuusi. Viime kausina kärkipäässä taistellut Ferrari on tällä kaudella tippunut voittotaistelusta, jossa pääsääntöiusesti Red Bullin Max Verstappen kisaa McLarenien kanssa.

– Emme onnistu ihan joka viikonloppu. Onko meillä erimielisyyksiä, kyllä, kuten kaikilla on missä tahansa ihmissuhteissa. Mutta käymme asiat läpi, olemme tässä yhdessä, Hamilton sanoo.

– Haluamme molemmat voittaa maailmanmestaruuden ja teemme työtä tiimin eteen.

Adamin CV on kovaa luokkaa, sillä hän on aikaisemmin työskennellyt yhdessä Carlos Sainzin ja Sebastian Vettelin kanssa. Hamiltonin mukaan kaksikko oppii toisistaan lisää koko ajan.

– Meillä ei ole mitään ongelmia, Hamilton linjaa.