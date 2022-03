Lewis Hamilton lataa kovaa tekstiä Mercedeksen tilanteesta – F1:n kärkitaisto menee oikeasti uusiksi?

Moni on epäillyt ja epäilee, että Hamilton pelaa vain poliittisia pelejä. Brittimestari on aiemminkin vähätellyt Mersun vauhtia, minkä jälkeen talli on lyönyt pöytään jäätäviä suorituksia.

Näin kävi muun muassa viime vuonna, kun Mercedes oli ongelmissa kautta edeltäneissä talvitesteissä. Niin vain Hamilton tuli ja voitti Bahrainin avauskisan.

Nyt asiat ovat toisin, jos on Hamiltoniin uskominen.

Mercedes on antanut muille tasoitusta uuden auton rakennustyössä, monella eri tapaa. Saksalaistalli keskittyi vielä viime kaudella silloisen autonsa kehitystyöhön tiukan mestaruustaiston keskellä. Samaan aikaan useat muut tallit suunnittelivat jo täysillä tämän kauden menopelejään.

Koska Mercedes voitti valmistajien maailmanmestaruuden, sillä on ollut kaikista vähiten tuulitunneliaikaa uuden autonsa kanssa.

Ero esimerkiksi Ferrariin on ollut merkittävä. Ferrari siirsi jo varhaisessa vaiheessa katseensa tämän kauden autoon, minkä lisäksi sillä on ollut huomattavasti enemmän tuulitunneliaikaa (viime kaudella kolmas valmistajien sarjassa).

Ferrari on pitänyt parasta vauhtia niin Barcelonan kuin Bahrainin talvitesteissä.

Mercedeksen Lewis Hamilton on puhunut siitä, että Ferrari on tällä hetkellä ykkössuosikki. Hamilton on joutunut kuitenkin perustelemaan sitä, miksi Mercedes ei välttämättä jysäytäkään huippusuorituksia kauden alkuvaiheilla.

– Tunne on hyvin erilainen mitä esimerkiksi viime vuonna. En usko, että näytämme nyt yhtä hyvältä kuin silloin, Hamilton viittasi siihen, miten Mercedes oli viime kaudella talvitestivaikeuksien jälkeen heti voittotaistossa.

– Meillä on nyt paljon suurempia haasteita, eikä niitä ratkota viikon sisällä. Siihen menee aikaa. Toki, se, mitä minulle on kerrottu, on se, että voimme kyllä löytää vauhtia ajan kanssa, Hamilton selitteli.

Hamilton väittää suorin sanoin: Mercedes ei ole tällä hetkellä mukana voittotaisteluissa.