Lewis Hamilton jatkaa vielä pitkään F1-sarjassa? Näin seitsenkertainen maailmanmestari kommentoi asiaa

Wolffin mukaan Hamilton janoaa kiivaasti menestystä, vaikka Mercedes on tällä hetkellä takamatkalla Red Bulliin ja Ferrariin nähden.

– Tunnen oloni hyvin raikkaaksi ja minulla on yhä paljon bensaa tankissa, Hamilton aloitti.

– Hän on yhä nopea ja se, että hän on saanut uusia haasteita George Russellin tulon myötä, on auttanut häntä, Rosberg totesi Sky Sportsille.