Lewis Hamilton aiheutti suuren yllätyksen – Bernie Ecclestone antoi palaa

Hamilton oli edustanut pitkällä urallaan toistaiseksi vain kahta F1-tallia. Vuodet 2007–12 britti ajoi McLarenilla, ja siitä lähtien mies on kaasutellut Mercedeksellä.

McLarenilla Hamilton voitti maailmanmestaruuden toisella F1-kaudellaan, ja Mercedeksellä mies on juhlinut peräti kuutta henkilökohtaista titteliä. Pitkä yhteinen rupeama päättyy kuitenkin tähän vuoteen, kun Hamiltonia odottaa uusi luku Ferrarilla monivuotisen sopimuksen turvin.

– Toto on luottanut häneen hirvittävän paljon enemmän, ja heistä on molemmista on tullut läheisiä – itsekkäistä syistä, Ecclestone sanoi RacingNews365:lle.