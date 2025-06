Ferrari-kuski raivoissaan: "Tunaroin totaalisesti"

Charles Leclerc oli erittän turhautunut ja jopa raivoissaan itselleen Kanadan aika-ajon jälkeen yllettyään vasta kahdeksanteen lähtöruutuun.

Leclerc hävisi myös tallikaverilleen Lewis Hamiltonille, joka oli aika-ajon viides. Monacolainen uskoo, että autossa olisi ollut vauhtia ruhtinaallisesti enemmän kuin mitä kello lopulta näytti.

– Meillä oli vauhtia. Auto oli tarpeeksi hyvä paalupaikkaan asti, mutta tunaroin totaalisesti ja olen erittäin ärsyyntynyt, Leclerc manasi F1:n mukaan.

– En tiedä oliko oikea päätös lähteä radalle aikaisessa vaiheessa – Isack (Hadjar) oli keskellä rataa mutkissa kuusi ja seitsemän. Hän oli sata metriä edellä, mutta näillä autoilla tällaisella radalla lähtee kaikki pito, monacolainen kertasi.

Leclerc ei kyennyt peittelemään turhautumistaan.

– Se on sääli, koska siihen asti kierros oli mielestäni... Tarkoitan, että olimme ajaneet vain seitsemän mutkaa, mutta mielestäni se olisi riittänyt paalupaikkaan, joten olen erittäin turhautunut. Mielestäni auto oli tänään todella hyvä, emmekä ole maksimoineet mitään, Leclerc sanoi.

Leclerc jäi lopulta paalupaikan ajaneesta George Russellista lähes kaahadeksana kymmenystä. Mercedeksen Lewis Hamilton oli suhteellisen tyytyvänen aika-ajojen viidenteen sijaansa.

– Meillä on ollut erittän vaikeaa, mutta suoriuduimme paremmin kuin Ferrari viime vuonna, mikä on positiivista. Yritän tykittää palkintopallille, se on tavoite, Hamilton kommentoi.