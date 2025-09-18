Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja hänen vaimonsa Brigitte aikovat tarjota valokuvia ja tieteellisiä todisteita yhdysvaltalaiselle tuomioistuimelle todistaakseen, että rouva Macron on nainen. Oikeustapauksesta uutisoi BBC.
Macronien asianajaja Tom Claren mukaan todisteet liittyvät kunnianloukkausjuttuun, jonka he ovat nostaneet oikeistolaista vaikuttajaa Candace Owensia vastaan.
Owens, entinen konservatiivisen yhdysvaltalaisen Daily Wire -julkaisun kommentaattori, on toistuvasti esittänyt näkemyksensä, että Brigitte Macron on syntynyt miehenä. Hänellä on miljoonia seuraajia sosiaalisessa mediassa.
BBC:n Fame Under Fire -podcastissa asianajaja Clare sanoi, että rouva Macron oli pitänyt väitteitä uskomattoman järkyttävinä ja että ne rasittavat myös presidenttiä.
Owensin asianajajat ovat vastanneet vaatimukseen pyynnöllä hylätä kanne.
Kunnianloukkaussyytteitä
Väite sai alkunsa vuosia aiemmin marginaalisissa verkkoympäristöissä, erityisesti ranskalaisbloggaajien Amandine Royn ja Natacha Reyn vuonna 2021 julkaisemassa YouTube-videossa.
Macronit voittivat alun perin kunnianloukkausjutun näitä vastaan Ranskassa vuonna 2024, mutta tuomio kumottiin valituksessa ilmaisunvapauden nojalla.
He ovat valittaneet päätöksestä.
Heinäkuussa 2025 he nostivat kanteen Candace Owensia vastaan.