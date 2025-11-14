Levin maailmancupin järjestäjät joutuivat vielä jokin aika sitten jännittämään, sotkeeko Pohjois-Suomen pitkään jatkunut lämmin sää tämän viikonlopun pujottelukisoja, mutta nyt lunta ja kylmyyttä on tullut.

– Kilpailurinne on loistavassa kunnossa. Levillä ei näyttänyt muutama viikko sitten tältä, kun oli vihreää ruohoa ja lämmintä, kisojen pääsihteeri ja Ski Sport Finlandin toimitusjohtaja Janne Leskinen sanoi perjantaina tiedotustilaisuudessa, joka näytettiin myös etäyhteyksin.

Alppihiihdon maailmancupin pujottelukauden avaavat kilpailut eivät sinällään olleet vaarassa kierrätyslumen ja lumen säilöntäjärjestelmän ansiosta, mutta haasteita lämpimän sekä lumettoman sään jatkuminen olisi tuonut. Kansainvälinen hiihto- ja lumilautailuliitto FIS näytti viime viikolla vihreää valoa Kittilän Levin tapahtumalle.

Naisten pujottelukisa on ohjelmassa lauantaina ja miesten sunnuntaina.

Hallberg haluaa jälleen pisteille