Britannian kuninkaallisessa perheessä todettiin koronatartunta – prinsessa Anne ei voi nähdä kuningatarta jouluna

Britannian kuninkaallisen perheen perinteinen joulunvietto on ottanut viime viikkojen aikana monta takaiskua. Sen lisäksi, että tuleva joulu on ensimmäinen, jonka kuningatar Elisabet viettää leskenä, on kuningatar vallitsevan koronatilanteen vuoksi joutunut perumaan sekä joulunvieton Sandringhamin kartanossa että perinteisen suvun joulupäivällisen.