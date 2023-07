Leo-Pekka Tähti nähty erilaisissa tunnelmissa: "Jossain vaiheessa nämä ympyrät elämässä sulkeutuvat"

– Arvokisat on minulle urheilun isoin juttu. Ne ovat hetkiä, joista nauttii, vaikka kisoissa on itseltä hirveät paineet, Tähti kertoo vuodesta 2004 kertyneistä kisakokemuksista.

– Mutta enää en suostu kantamaan menestyspaineita siitä, että pitäisi voittaa. Se on tietenkin tavoite edelleen, mutta lopetan joka tapauksessa urani paralympiavoittajana. Ei niitä voi ottaa pois.

Rankan ja onnistuneen harjoituskauden jälkeen Tähti on yllättänyt itsensä sekä alkukauden napakalla vauhdilla että kipinällä, jolla hän on syttynyt myös kotimaan kisoihin.

– Minulla on ollut tämän kesän kilpailuissa normaalia isompi lataus. Tuntuu, että kotimaan kisoissa on ollut jopa liikaa näyttämisenhalua. Ehkä se tulee siitä, kun tietää, että jossain vaiheessa nämä ympyrät elämässä sulkeutuvat.

Upea startti kilpailukauteen

– Harjoituskausi sujui hyvin ja olen tyytyväinen harjoitustuloksiin. Oli fyysisesti rankkaa, mutta hyvin selvisin ja paikat kestivät. Terveystilanne on muutenkin ihan ok. Ei ole ollut kuin pientä iän tuomaa kankeutta, Tähti naurahtaa.

– Sveitsissä oli hyvä mahdollisuus tehdä huipputuloksia. Arbonin rata on ehkä nopein kelausrata maailmassa, ja siellä kisoissa oli suurin osa maailman huipuista kirittämässä, Tähti kertoo.

– Se on ehkä ollut kotimaan kisoista paras, kun ottaa huomioon, että siinä vasen eturengas sutaisi kolmannessa lyönnissä. Se vei aika paljon loppuajasta. Siinä mielessä Kuortaneen tulos oli hyvä signaali.

Luvassa ennätystasainen MM-kisa

– Olen voimakas kiihdyttäjä ja märkä keli vaikuttaa juuri starttikiihdytykseen. Moni pinta on silloin liukas ja rengas voi alkaa sutia, Tähti selvittää.

Ongelma on pahimmillaan sileäksi kuluneilla vanhoilla radoilla. Uudenkarhealla mondolla ongelmaa ei ole.

– Mukana on jopa 5–6 urheilijaa, jotka tavoittelevat vakavissaan mestaruutta. Uskon, että mitalit ovat sadasosista kiinni. Voi tulla kaikkien aikojen tasaisin kilpailu, sillä koskaan ennen ei ole ollut näin paljon pyrkimystä alle 14 sekunnin.

Kello tykkää harjoitusvauhdeista

Kiivaimmassa kilpailutilanteessa kokemus on arvossaan. Tähti esimerkiksi ei saanut Jämsänkoskelta täysosumaa, jolla säikytellä vastustajia, mutta hän ammentaa itseluottamusta alkukauden huipputuloksista ja erinomaisista harjoitusvedoista.

– Harjoitukset ovat sujuneet koko ajan hyvin. Kello on näyttänyt hyviä lukemia. Sen pitäisi alkaa taas näkyä myös kilpailutuloksissa, Tähti jatkaa.

Tähdellä on paralympialaisista viisi kultamitalia ja MM-kisoista neljä mestaruutta. Euroopan mestaruuksia on kertynyt kymmenen. Hän on kilpaillut 100 metrillä tappioitta Tokion 2021 paralympialaisten jälkeen.