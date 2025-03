Leo Komarov asteli oikeudesta, kun hänen puhelimensa soi – ikoniselta NHL-pomolta melkoinen ohje

Leo Komarov muistelee kesää 2015 NHL-tähdet feat. Siim -ohjelmassa, kun hän oli ollut oikeudessa ylinopeustapauksien myötä. Komarov sai silloin uudelta pomoltaan varsin ikimuistoisen puhelun.

Tuohon aikaan NHL-seura Toronto Maple Leafsia edustanut Komarov kävi kuultavana Espoon käräjäoikeudessa. Hänelle tuomittiin rangaistus kahdesta liikenneturvallisuuden vaarantamisesta sekä kahdesta sakkovilpistä. Komarov sai 40 päiväsakkoa, joista maksettavaa tuli yhteensä 35 600 euroa.

– Mulla oli silloin se ylinopeusjuttu päällä ja Lou (Lamoriello) oli tehnyt juuri sopimuksen Maple Leafsin kanssa, eikä hänestä ollut kuulunut mitään, Komarov aloittaa tarinaansa NHL-tähdet feat. Siim -ohjelmassa.

Komarov viittaa ikoniseen NHL-pomoon Lamorielloon, joka nimitettiin Toronto Maple Leafsin GM:ksi kesällä 2015.

– Olin juuri ollut oikeudessa, kun tuli soitto, että ”tuetaan ja autetaan sua”. Ja että ”älä sitten vaan tule noilla valkoisilla luistimilla”, Komarov kertoo Lamoriellon varsin hilpeältä kuulostaneesta ohjeesta.

Komarov käytti tuolloin valkoväritteisiä Grafin luistimia, mitkä eivät miellyttäneet pitkän linjan NHL-pomoa.

– Ajattelin, että on kyllä kova (linjaus). Koko kesänä ei ole ollut missään tekemisissä ja sitten soitellaan tuollaisesta tapauksesta, Komarov jatkaa.

Komarov päätti reagoida linjaukseen ”omalla tavallaan”. Siitä lisää jutun yläreunan videolla.

Tapauksessa esillä ollut Lou Lamoriello, 82, on toiminut NHL:n johtotehtävissä jo 1980-luvun loppuvaiheilta saakka. Hän oli ensin pitkään New Jersey Devilsin seurapomo eli GM, mistä hän vaihtoi Torontoon. Nykyään Lamoriello toimii New York Islandersin GM:nä.

Lamorielloon liittyy myyttejä, sillä hän on pitänyt yllä joukkueen sisäisiä säännöksiä muun muassa siitä, miten pelaajien pitää pukeutua, millaisilla varusteilla he saavat pelata ja millaisia numeroita he saavat käyttää. Omat rajoitukset ovat liittyneet muun muassa parran kasvattamiseen.

Komarovin vierailu NHL-tähdet feat. Siim -ohjelmassa löytyy täältä.

1:15 Leo Komarov kertoo, miten musiikkimaailman megatähti asui hänen yläkerrassaan: "En edes tajunnut"

1:54 Leo Komarov katsoi ihmetellen, kun NHL:n nykyinen supertähti asteli Toronton koppiin: "Se oli ihan pikkupoika"

2:26 Leo Komarov sai erityisluvan NHL:ltä – SM-liigaan sääntömuutosidea

3:27 Leo Komarov täräytti rujon vitsin NHL-tulokaskasteessaan – "Who gives a..."