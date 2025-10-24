Suomen lentopalloliitto jatkoi miesten lentopallomaajoukkueen päävalmentaja Olli Kunnarin sopimusta, joka ulottuu nyt vuoden 2027 MM-kilpailuihin.
Kunnari aloitti maajoukkueen päävalmentajana vuonna 2024 kaksivuotisella sopimuksella, johon sisältyi kaksi optiovuotta. Liitto tiedotti optiovuosien käytöstä perjantaina ja kuvaili jatkosopimuksen syntyneen erinomaisessa yhteisymmärryksessä.
Suomi ylsi alkusyksystä Kunnarin komennossa MM-kilpailujen neljännesvälieriin ja kukisti alkulohkossa esimerkiksi lajin suurmaan Ranskan ja horjutti Argentiinaa.