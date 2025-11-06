Pitkän maajoukkueuran tehnyt passari Mikko Esko jatkaa pelaajauraansa Viron lentopalloliigassa.

47-vuotias Esko on tehnyt joulukuun loppuun asti ulottuvan sopimuksen sarjassa kuudentena olevan Barrus Võrun kanssa.

Barrus kertoo sosiaalisen median kanavissaan, että Esko liittyy joukkueen mukaan ensi viikon alussa. Seuran toinen suomalaispelaaja Anton Välimaa joutuu sen sijaan sivuun loukkaantumisen takia.

Esko teki viime kaudella yllätyspaluun pelikentille tartuttuaan slovenialaisen ACH Volley Ljubljanan tarjoukseen.

Passari ehti jo päättää uransa kotikaupunkinsa Sastamalan ylpeydessä VaLePassa keväällä 2024. Tämän jälkeen hän ehti toimia vain hetken Suomen miesten maajoukkueen managerin tehtävässä ennen yllättävää paluuta Euroopan kentille.

Esko on pelannut urallaan Suomen maajoukkueessa peräti 305 ottelua. Hän on saavuttanut seitsemän Suomen mestaruutta ja yhden Belgian mestaruuden.