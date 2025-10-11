Lentäjän lumoaviin videoihin taivaalta on ihastuttu sosiaalisessa mediassa.

– Ohjaamon ikkunoista avautuu näkymä, johon ei koskaan kyllästy.

Näin kuvailee belgialainen lentokapteeni Christiaan van Heijst, joka lentäjän työn ohessa kuvaa lumoavia videoita taivaalta.

Lentäjällä on Instagramissa jo 148 000 seuraajaa. Hän kuvaa videoita milloin revontulista, milloin näyttävistä pilvimuodostelmista ja kaupungin valoista. Kaikki lentokoneen ohjaamosta käsin.

Van Heijst lentää työkseen rahtikonetta. Miehelle on tullut tutuksi muun muassa näkymä Manhattanista keskellä yötä.

– New Jersey levittäytyy länteen, ja Manhattanin ääriviivat ovat selvästi näkyvissä. Tuttuja nimiä loistaa alla (Brooklyn, Queens, Staten Island), ja tänä yönä näkyvyys on niin hyvä, että voimme erottaa jopa yksittäiset pilvenpiirtäjät Midtownissa ja Times Squarella, hän kuvailee.

– Kohti Atlantin valtavan pimeyttä, jossa vain tähdet pitävät meille seuraa tulevina tunteina, hän visertää.

Yläpuolelta löytyvä videolla van Heijst lensi Georgian Atlanta Belgian Liègeen. Kesto on rapiat kahdeksan tuntia.