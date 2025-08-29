F16-hävittäjä syöksyi tulimerenä maahan – silminnäkijävideo näyttää epäonnistuneen tempun

Julkaistu 54 minuuttia sitten
Juho Lauri

Video näyttää karmean epäonnistumisen silmukassa.

Kerroimme eilen, kuinka Puolan ilmavoimien F-16-hävittäjä syöksyi torstai-iltana rajusti maahan harjoituslennolla ennen varsinaista lentonäytöstä Keski-Puolan Radomissa. 

Puolan hallituksen tiedottaja vahvisti myöhemmin illalla, että lentäjä kuoli onnettomuudessa.

Tilanteesta julkaistu silminnäkijävideo todistaa, että kone oli tekemässä ilmassa silmukaksi kutsuttua temppua. Silmukka jäi kuitenkin pahasti vajaaksi, jonka seurauksena kone syöksyy maahan ja syttyy palamaan.

Radomin viikonlopuksi suunniteltu lentonäytös peruttiin. Radom sijaitsee noin sata kilometriä Varsovasta etelään. Suomen ilmavoimien piti osallistua tapahtumaan Paulus "Phoenix" Kärnän Hornet-soololla.

