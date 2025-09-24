Lentoyhtiö United Airlinesin lennot Yhdysvaltain ja Kanadan lentokentillä pysäytettiin hetkeksi keskiviikkoaamuna Suomen aikaa teknisen ongelman takia, kertoo Reuters.
Yhdysvaltain ilmailuhallinto FAA määräsi keskiviikkona United Airlinesin lennot pysäytettäviksi. Noin kello 8.40 Suomen aikaa tuli tieto, että lentokielto on peruttu.
Noin kuukausi sitten tekninen vika pakotti United Airlinesin keskeyttämään lennot Yhdysvaltojen suurimmilla lentokentillä, kuten Newarkissa, Denverissä, Houstonissa ja Chicagossa.
Keskeytys aiheutti laajoja viivästyksiä koko verkostossa elokuussa. Vika korjattiin muutamassa tunnissa.