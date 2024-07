Timanttiliigassa huima kohtaaminen – vaikeudet kaataneelta ME-mieheltä kovaa vihjailua: "Löydän huippuni"

Crouser, 31, on rikkonut ulkoratojen maailmanennätyksen kahdesti. Viimeksi vuoden 2023 toukokuussa, kun hän työnsi tuloksen 23.56 Los Angelesissa.

– Tiedän, jos maailmaennätys on mahdollinen jo ennen kuin kuula lähtee kädesti. Jos pääsen läpi älä mokaa tätä -vaiheesta, tiedän olevani melko hyvässä vedossa, Crouser kertoili kisan alla.

– Jos maailmanennätys on syntyäkseen, se tapahtuu loppupään työnnöillä. Jos yleisö on äänekäs, työnnöt ovat pidempiä.

– Tunnen oloni hyväksi ja kuntoni on nousussa olympialaisten alla. Käyrä on sojottanut ylöspäin karsinnoista lähtien. Sitä ennen olin epävarma. Vuosi on ollut vähintäänkin turhauttava. Olen 31-vuotias, enkä varmaankaan ole halunnut myöntää, että täytyisi ottaa vähän rauhallisemmin, Crouser sanoi.