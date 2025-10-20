Hämeenlinnan Pallokerho on kiinnittänyt laitahyökkääjä Joose Antosen paikkaamaan joukkueen poissaoloja, tiedottaa SM-liigaseura verkkosivuillaan.
Antonen, 30, on tehnyt HPK:n kanssa loppukauden kattavan sopimuksen. Leijonissakin kolme ottelua pelannut Ilveksen kasvatti liittyy joukkueen vahvuuteen välittömästi.
– Saamme Joosen mukana syvyyttä hyökkäykseen ja ylivoimaosaamista. Joose tuo mukanaan kokemusta ja rutiinia, jota nuorehko joukkueemme kaipaa tällä hetkellä, kertoo HPK:n toimitusjohtaja Kaj Källarsson.
Urallaan lähes 400 SM-liigan runkosarjaottelua pelannut Antonen aloitti viime kauden Tampereen Tapparassa, mistä tie vei Saksan DEL-liigan ja Ruotsin divarin kautta Kiekko-Espooseen. Hän teki espoolaisten paidassa 22 ottelussa tehot 1+9.
HPK pelaa tällä viikolla kolme ottelua. Keskiviikkona se kohtaa Helsingin IFK:n vieraissa, minkä jälkeen se pelaa KooKoota vastaan perjantaina vieraissa ja lauantaina kotona.