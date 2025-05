Leijonissa tehtiin yllättävä peliliike – "Hymyillyt koko viikon"

Juho Lammikko on monen yllätykseksi Leijonien ykkössentteri perjantaina käynnistyneissä MM-kisoissa. Päävalmentaja Antti Pennanen kuvailee Lammikkoa pelottomaksi taistelijaksi.

Lammikko, vuosien 2019 ja 2022 maailmanmestari, on totuttu näkemään Leijonissa rikkovammassa roolissa peräpään ketjuissa, mutta tällä kertaa vastuuta tulee ykkösessä NHL-vahvistusten Teuvo Teräväisen ja Eeli Tolvasen rinnalla.

Päävalmentaja Antti Pennanen arvostaa suuresti Noormarkussa syntynyttä ja Porin Ässissä juniorina pelannutta Lammikkoa, 29.

– Huipputyyppi hän on. Peloton, ennakkoluuloton. Ehkä se tulee vähän sieltä, missä hän on kasvanut ja syntynyt. Jotain siellä veressä on, Pennanen kommentoi MTV Urheilulle Leijonien välipäivänä lauantaina.

– Kova taistelemaan, kova kilpailemaan. Hän on voittanut aika paljon, hän on kokenut ja hän on siinä mielessä tärkeä pelaaja meille. Hän tuo kahden taitoniekan väliin fyysisyyttä ja kamppailua.

Onko Lammikko iloinen ykkösen paikasta?

– En ole kysynyt, mutta hän on tuttuun tapaan hymyillyt koko viikon. Eiköhän se aika iloinen ole, Pennanen summasi.

Ykköstrio jäi vielä ilman tehoja Itävalta-avausottelussa, joka oli Leijonilta kokonaisuutena nihkeä. Sunnuntain iltapelissä vastaan luistelee Ranska.

– Yritetään saada vähän enemmän paikkoja, enemmän vauhtia omista ja pysyttyä vähän enemmän kiekossa. Sitten koitetaan olla tehokkaampia, Lammikko luetteli kolmikon parannuskohteita.

– Kunhan teet kovaa hommia, uskot itseesi ja muihin, niin kyllä se palkinto tulee sitten loppupeleissä, hän päätti.

4:13 Olli Jokinen kritisoi Leijonia – "Saatat kotimaisessa sarjassa saada anteeksi".