Leijonien tähtihyökkääjä otti kalavermeet mukaan MM-kisoihin – yhtäkkiä kerhoon liittyi myös NHL-vahvistus: "Yllätyin ihan!"

Nokia Arenalla, MM-kaukalossa, Teemu Hartikainen, 32, on yksi Leijonien avainpelaajista. Kun sopiva hetki koittaa, hän hyppää aivan toisenlaisten askareiden pariin.

Hartikainen tunnustautuu kovaksi kalamieheksi.

– Ei mulla ole kuin pari perhovapaa mukana. Ei ole mitään hirveää arsenaalia täällä, Hartikainen vähättelee MTV Urheilulle.

Hartikainen on jo ehtinyt käydä kalassa tai pidemminkin perhokalastamassa MM-kisojen aikana.

– Vaikka oli uusi paikka ja uusi koski, niin heti sitä rupesi tutkailemaan, että mistä voisi saada kalaa ja miten sitä kannattaisi kalastaa. Kolme tuntia meni hyvin nopeasti. Huomasi, että ei siinä hirveästi tullut jääkiekosta puhuttua, Hartikainen sanoo kisoissa tehdystä mutkasta.

Hartikainen sai reissulle yllättävää seuraa.

– (Joel) Armia oli mukana. En tiennytkään, että hän on kova kalamies. Kuulemma käy välillä pohjoisessa kalassa.

Eli ei ollut ihan turistina mukana?

– Ei, ei. Yllätyin ihan, että miten se perhoa heitti. Näki, että on ennenkin tehnyt tuota! Hartikainen hymähtää.

Mieluisa ympäristö

Hartikaisen mukaan hän innostui jo pikkupoikana kalastamisesta.

– Ukki kalasti paljon ja rupesin käymään hänen kanssaan joka kesä kalassa. Sieltä se jäi. Toisena on metsästysjutut. Se on pikkuisen jäänyt, kun on tullut oltua ulkomailla. Syksyt ovat menneet jääkiekkohommissa, niin ei ole päässyt Suomessa sitä tekemään. Kalastusta sentään on pystynyt kesäisin vetämään täällä, Hartikainen perkaa.

Eli ei sentään metsästyskivääri lähtenyt mukaan kisoihin.

– Jep, ei. Toivottavasti sekin harrastus palaisi tässä jossain vaiheessa. Siinä on vähän sama homma kuin kalastuksessa. Ei se saalis, vaan se, että pääsee ulkoilemaan, liikkumaan ja että saa ajatukset pois arjesta, Hartikainen pohtii.

Leijonien Tampereen majapaikka on aivan vesistön tuntumassa. Vapaa-ajan numerona kalastus ei ole edes hurjimmasta päästä. Suomen joukkueen lääkäri Tuomo Naalisvaara on innostunut surffaamaan Leijonien hotellin edessä olevalla salmella.

– Siihen en lähde! Hartikainen naurahtaa surffaamisesta.

– Jos joku kalastusvene löytyisi, niin ihan mielelläni hyppäisin mukaan ja lähtisin tuonne järvelle heittämään. Ei se kuitenkaan mikään pakkorako ole, että jos on pari tuntia vapaata, että on pakko mennä rannalle kalaan. Jos on vapaapäivä, paljon aikaa ja keli kohdallaan, niin se on hyvä tapa nollata ajatuksia, Leijonien hyökkääjä nyökkäilee.

Hartikainen nauttii siitä, millaisessa ympäristössä Leijonat majailee Tampereella.

– Saa olla luonnon lähellä. Täällä tulee vähän samanlainen fiilis kuin Kuopiossa. Siellä on myös järvet lähellä ja tietty rauhallisuus tulee sitä kautta. Kyllä se miellyttää, kun ei tarvitse ihan keskustan ytimessä olla.

Yksi innostuksen aihe saa jäädä

Leijonien joukkueelle on annettu vapauksia kotikisojen aikana. Vapaa-aikana jokainen saa tehdä sitä, mitä haluaa.

– Se on sitten sitä, että mikä ei hirveästi kuluta ja mikä on sellaista, mikä auttaa palautumaan pelien jälkeen. Ihan se tausta-ajatus, että saa tehdä jotain, mikä on hauskaa. Jos vain pystymme, niin olemme varanneet saunan ja on käyty uimassa tai käyty syömässä. Ja sitten jos on aikaa, niin sitten voi käydä kalassa. Uskon myös, että jos vain aikaa olisi, niin jotkut kävisivät golffaamassa, Hartikainen sanoo vapaa-ajanviettokuvioista.

Hartikaisella olisi myös toinen ohjelmanumero, minkä pariin hän mielellään hyppäisi.

– Tykkään pelata padelia, mutta sitä ei kehtaa käydä vääntämässä. Vielä vääntää nilkan tai saa alaselän jumiin. Se on sitten vähän turha keskellä kisoja.

– Yleisesti semmoisia ohjelmanumeroita, mihin ei energiaa kulu, Hartikainen ynnäilee.

Leijonien avainhyökkääjä Harri Pesonen linjasi Ruotsi-pelin jälkeen, että Suomen joukkue voisi hakea rentoutusta hyvän ruuan, saunan, järviuinnin ja yhden alkoholittoman oluen kautta.

Hartikainen tykkää ideasta.