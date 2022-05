Marko Anttila paini yhtä aikaa jopa parin ruotsalaisen kanssa – tilanne sai hulvattoman käänteen: "Tuli Tiki-talkia, meni kielet sekaisin!"

MAINOS Jääkiekon MM-kisat 13.-29.5.2022 Kaikki MM-kisojen lähetykset näet C Moresta, Leijonien pelit myös MTV3-kanavalta. Parhaat palat ja kisatunnelmat suorana mtv-palvelussa ja MTV Uutiset Live -kanavalla. Kaikki kisauutiset ja -videot sekä otteluohjelma MM-jääkiekon verkkosivuilla. Muista myös ladata MTV Uutisten uusittu sovellus, niin tiedät ensimmäisenä kaikki kisojen käänteet.

Tapauksen juuret osuvat Ruotsi-pelin kolmannen erän loppuvaiheille, kun Anttila kävi laitavääntöä keltapaitojen Joel Kellmanin kanssa. Tilanteeseen mukaan liittyi Max Friberg, joka lähti jakamaan muistutuksia Anttilalle.

Linjatuomarit olivat nopeasti välissä, mutta yhteydenpito jatkui.

Anttilan mukaan tilanne sai varsin hulvattoman käänteen.

– Siinä taisi tulla vähän Tiki-talkia, Anttila naurahtaa MTV Urheilulle.

– Meni kielet sekaisin! Yritin vähän ruotsia jauhaa, mutta ei siitä mitään tule, Anttila hekotteli.

Anttila on yrittänyt tuoda hämmennysefektiä Leijonien kevään otteluihin.

– Viihdyn noissa pikkuväännöissä ihan hyvin. Niistä saa tunnetta hyvin peliin. Mutta ei tuossa sen ihmeempiä tapahtunut.

Eli et ihan päässyt ihon alle?

– En usko! Yritys on kova, jotta joukkue hyötyisi.

– Nämä MM-kisaottelut ovat tiukkoja pelejä. Ne ratkeavat usein henkiseen puoleen. Jos jonkun saa vähän pois raiteiltaan, niin se on hyvä juttu. Tietenkin oma pää pitää pystyä pitämään kylmänä, ettei tule omalle joukkueelle mitään turhia jäähyjä, Anttila pohtii.

Iloa kotikisoista

Jääkiekon tämän kevään MM-kisat pelataan Tampereella ja Helsingissä. Anttila on kotoisin Tampereen lähellä sijaitsevasta Lempäälästä. Täten MM-kisojen pääkeskuksella Tampereella on ollut aina iso paikka Anttilan sydämessä.

Nyt Anttila on todistanut hieman erikoista näkyä.

– On ollut vähän jopa outo fiilis, kun on nähnyt sen, miten MM-kisat ovat rantautuneet kaupunkiin. Täällä on tullut kuitenkin pyörittyä koko ikänsä. Tuntee ihmiset ja paikat. Sitten yhtäkkiä saa pelata MM-kisoja täällä. Onhan se hieno juttu! Olen nauttinut paljon tästä kokemuksesta, Anttila fiilistelee.

Kotikisat tarkoittavat sitä, että esimerkiksi perhe ja tuttavat ovat lähempänä kuin siinä tapauksessa, että kisat käytäisiin keski-Euroopassa tai esimerkiksi Baltian maissa.

– Onhan se selvää, että perhettä haluaa nähdä kisojen aikana. He ovat vielä osan aikaa viikosta Helsingissä. On tehty niin, että on käyty kaupungilla syömässä. Silloin on ehtinyt vähän nähdä vähän tytärtä. Pelejä on kuitenkin aika tiiviisti, että ei siinä sen ihmeempiä ehdi tehdä, Anttila sanoo MM-kisa-arjesta.

Anttilan mukaan välipäivät ovat menneet hyvin rauhallisissa merkeissä.

– Mulle lepo on aika iso juttu kovan pelitahdin keskellä. Sitten jos on vähän rauhallisempi tahti, niin sitten ehtii tehdä jotain muuta. Ulkoilu on ykkösjuttu. Muuten lepoa, Anttila viittoo.