Leijonien MM-välipäivän ohjelma kertoi paljon nykyjoukkueen rentoudesta – lääkäri surffaamassa, tähtihyökkääjällä kalavehkeet mukana

Leijonat avasi MM-kotiturnauksen tyylillä, kun se otti kahdesta avausottelusta kaksi voittoa. Ensin jalkoihin jäi Norja murskalukemin 5–0. Seuraavana iltana vastaan asteli Latvia, jonka tiivis paketti pisti Leijonat testiin. Mikael Granlundin kolmannen erän loppuhetkien maali toi Suomelle 2–1-voiton.

Sunnuntaina meno rauhoittui. Joukkue ei lähtenyt hallille eikä ohjelmassa ollut yhteistapahtumia. Osa marssi hotellilta mediatilaisuuteen, osa teki jotain aivan muuta.

– Joukkueessa on Tampereella asuvia, jotka haluavat käydä kotona, kun on lapsia ja niin edelleen. Tässä on rento puoli mukana. Sellainen tyyli meillä on ollut Jukan (Jalonen) alaisuudessa, että hommat hoidetaan tyylikkäästi silloin, kun on sen aika. Sitten kun on vapaa-aikaa, niin silloin luotetaan jätkiin, että kaikki tietävät, mikä on hyvästä. Jotkut tykkäävät olla enemmän hotellilla, jotkut tykkäävät lähteä kaupungille syömään tai shoppailemaan. Ja joku tykkää lähteä kalaan. Jokainen saa itse päättää, että miten sitä vapaa-aikaansa viettää, Leijonien hyökkääjä Harri Pesonen sanoo MTV Urheilulle.

Onko joku käynyt jo kalassa?

– En tiedä! ”Härskillä” (Teemu Hartikainen) oli ainakin kalavehkeet mukana, kun se tuli tänne Tampereelle. Voi olla, että hän on lähtenyt tänään koskelle vähän perhoa heittämään. Kyllä tuolta muutamia erämiehiä löytyy, Pesonen naurahtaa.

Leijonien majapaikka sijaitsee Villilänsalmen rannalla Pyynikissä. Täten tarjolla on kalastus- ja muita aktiviteetteja.

– Meidän lääkärillämme oli surffilauta mukana, kun tulimme tänne. Katsoin silloin, että kukahan tuolla järvellä heiluu. Se olikin meidän lääkärimme, Leijonien apuvalmentaja Ari-Pekka Selin hekottelee.

Mediatilaisuuden aikana järvellä näkyi surffilaudalla viilettänyt henkilö.

– Siellä se meidän lääkärimme taitaa taas olla, Selin virnuili.

Rauhan keskellä

Tietynlainen vapaus kertoo myös Leijonien nykyjoukkueen hengestä ja rentoudesta.

– Jukan aikana on ollut tapana se, että kaikkiin luotetaan. Niin pelaajiin, valmentajiin kuin johtoryhmään. Kaikki ymmärtävät sen, että jokainen tarvitsee vähän erilaisia juttuja tämmöisen välipäivän aikana. Se on ollut monesti yhdistävä tekijä Leijonissa, Selin sanoo.

– Sitten ollaan napakoita, kun on palavereita sun muita. Sen takia meillä on teemana ”kun aika on”, Selin jatkaa.

Leijonille haettiin pieni huilihetki hektisen MM-avauksen jälkeen. Ohjelma jatkuu tiukkana, kun heti maanantaina ohjelmassa on huippuottelu Yhdysvaltoja vastaan.

– Tämä oli tärkeä puhallus- ja palauttelupäivä tähän näin. Kaksi peliä, odotukset tapissa, kotiturnaus ja pelit vielä 24 tunnin sisällä. Olimme eilenkin vasta kahdentoista aikaan hotellilla. Selvää oli kuitenkin se, että otimme ison voiton tulevaa ajatellen, Selin mietti.

Leijonat on vetäytynyt MM-kisojen hulinan keskeltä muutaman kilometrin päähän hyvin rauhallisiin puitteisiin.

– Aluksi mietin vähän, että miksi olemme näin kaukana ja poissa ytimestä, mutta on tämä toisaalta ollut kivaa. Nyt kun saimme pyörät sun muut käyttöön, niin tuosta on aika kiva hurauttaa syömään, moikkaamaan tuttuja tai mennä hallille. Sitten on paikka, missä voi rauhoittua, Pesonen sanoo nyky-ympäristöstä.

– Jopolla kun on käynyt surffailemassa kaupungilla, niin on ollut kiva nähdä, että ihmisiä on liikkeellä. Vaikka ei ole täältä kotoisin, niin tuntuu kuin olisi kotona. Tampereesta on jäänyt mukava fiilis. Läheisten ja muiden on helppo tulla katsomaan pelejä. Ehkä he pääsevät nauttimaan enemmän tuosta kisafiiliksestä kuin me pelaajat, Pesonen jatkaa yleisesti MM-kisoista.

Leijonien turnaus on saanut monella tapaa iloisen alun. Sitä on tarkoitus nyt jatkaa.