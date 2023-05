Leijonien NHL-supertähti Mikko Rantanen vastaa Olli Jokisen epäilykseen – "En ole!"

Suomi–Ranska keskiviikkona 17.5. klo 20.20. Studio C Moressa jo klo 19.30!

Rantanen, 26, on nakuttanut kolmessa MM-ottelussa tehot 0+2.

C Moren asiantuntija Olli Jokinen epäili Ruotsi-ottelun jälkeen, että Rantasen peliin olisi hiipimässä tuskastumisen merkkejä.

– Näkyykö, että on otettu liikaa paineita? Kuitenkin huippupelaajasta kyse ja maalitili ei ole avautunut. Onko jotain tuskaa tulossa? Itsekin on tullut oltua noissa tilanteissa. Maali auttaisi, Jokinen pyöritteli, viitaten omaan MM-kisahistoriaansa.

– En ole! Tässä on vielä paljon pelejä edessä ja tärkeimmät väännöt ovat vasta tulossa, Rantanen sanoo MTV Urheilulle.

Rantanen myöntää, että Leijonat-hokiin totuttelu on vienyt oman aikansa.

Rantanen on hakenut kemioita ja kuvioita Leijonien ykkösketjun muiden jäsenten eli Sakari Mannisen ja Teemu Hartikaisen kanssa. Parhaimmillaan erityisesti Rantanen ja Hartikainen ovat pistäneet hurjan klinikan päälle syvällä hyökkäysalueella.

– Ketjun pelissä on ollut ihan hyviä aihioita ilmoilla. Pitää lyödä nyt vain lentokeli päälle, Rantanen toteaa.

Rantanen, viime kesän Stanley Cup -voittaja, on huomion kohteena erityisesti aiempien saavutustensa myötä. Tämän myötä hän on kisoissa tiukan syynin kohteena. NHL:ssä Rantanen on voinut liitää himmeämmän tutkan alla, sillä Colorado Avalanche pelaa pienemmällä markkina-alueella Denverissä.