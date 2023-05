Pitääkö Mikko Rantasesta olla huolissaan? Leijonat päätyy nyt uskomattoman jakson äärelle

Pidin

Leijonilta nähtiin turnauksen paras suoritus. Hands down eli kädet alas, tämä ei ole ryöstö. Niin kuin Ruotsin Euroviisu-voitto oli. Jukka Jalonen esikuntineen on vienyt Suomen hyökkäyspeliä isoin askelein eteenpäin. Jos Ruotsin päävalmentaja Sam Hallam huuteli irvikuvallisesti siitä, miten ”Suomella ei ole syöttöpeliä”, niin kyllä oli. Leijonat sai painetta Ruotsin päätyyn, ja pitkistä hyökkäyksistä syntyi runsaasti A-luokan maalipaikkoja. Leijonat on oikealla suunnalla, vaikka tulos on jäänyt vielä vaisuksi. Nyt eteen tulee uskomaton odottelujakso. Leijonien seuraava tosipeli pelataan vasta puolivälierissä eli kymmenen päivän päästä.

Pitääkö olla huolissaan?

C Moren asiantuntija Olli Jokinen pohti, että näkyykö Leijonien supertähdessä Mikko Rantasessa tuskastumisen merkkejä. Noh, Rantanen myönsi, omilla puheillaan, että kyllä, sitä on osittain ilmoilla. NHL:n tämän kauden 55 maalia ja 105 pistettä eivät ole unohtuneet minnekään. Pitääkö Rantasesta huolestua? Ei suinkaan. Päätypeliklinikka nimeltä Rantanen & Hartikainen Oy on pistänyt parhaimmillaan sellaisen show’n pystyyn, että hyvällä jäällä Suomi olisi voinut tykittää kolme, neljä tai jopa viisi maalia enemmän. Jääkiekossa pompuista puhuminen on yleensä aika laiskaa narratiiviä. Maanantaina tämä oli ihan paikallaan. Tampereen helle, hallin kova käyttöaste ja lehtereiltä kömpivä kisahöyry pistävät jään koville. Isompi kysymys on se, että miksi tuomarilinja ailahtelee niin karulla tavalla pelien sisällä? Aluksi rikkeet otetaan napakasti pois, mutta yhtäkkiä kaverissa saa roikkua mielin määrin. Ja taas sen jälkeen aiemmin hyväksytty rike onkin jäähyn arvoinen teko. Ei se ole selitys, että tuomarit tulevat eri sarjoista, kun ongelma liittyy pelien sisäiseen ailahteluun. En kyllä uskalla väittää, että IIHF:n veljiltä voidaan odottaa parempaa. Varsinkaan kun Suomen laatutuomarit eivät voi tuomita Suomen peleissä. Nyt pitää vain seurata, että mitä kukin tuomaripäivä tuo eteensä.