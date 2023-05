NHL-mestari Artturi Lehkonen esitti oman ehdotelmansa Leijonien ketjuista – Mikko Rantanen jakaa nyt kuvaavan paljastuksen kulissien takaa

Unkari–Suomi perjantaina 19.5. klo 16.20. Studio C Moressa jo klo 15.30!

– Laittaisin laitureista Kaapo Kakon Mikon ketjuun. He tuntevat kuitenkin toisensa, ja ovat kesällä kuin paita ja perse jäällä. Ehkä se vähän auttaisi Mikkoa. Ei tarvitsisi olla ihan koko aikaa kiekossa. Sentteriksi laittaisin Juho Lammikon, Lehkonen kaavaili.

Lehkonen ei ole suinkaan ainut, joka on pohtinut sitä, pitäisikö Leijonien tehdä muutoksia. Suomen turnaus kun on alkanut yskähdellen, kahden tappion ja kahden voiton muodossa.

– ”Arsi” on meidän molempien hyvä kaveri, niin varmaan senkin takia hän haluaisi nähdä, että pelaisimme samassa vitjassa. Valmennus tekee kuitenkin päätökset. Pitää muistaa, että jos kemiaa haluaa kehittää, niin kyllä siihen tarvitaan vähän enemmän kuin pelkästään neljä peliä, Rantanen pyöritteli.

”Onneksi jatketaan”

Rantanen on pelannut turnauksen alun Leijonien viime kevään MM-kultamitalistien Mannisen ja Hartikaisen kanssa yhdessä. Kolmikko on väläytellyt, mutta mitään ilotulistusta ei olla vielä nähty.

Kolmikosta Manninen ja Hartikainen ovat pelanneet pitkään yhdessä. Rantanen ikään kuin liittyi niin sanottuun "valmiiseen yhdistelmään", missä hän on saanut totutella siihen, miten Hartikainen ja Manninen pyörittävät kioskia.

– Nyt on alkanut vähän huomaamaan sitä, että mitä he tykkäävät tehdä kiekon kanssa. ”Härski” (Hartikainen) on todella hyvä suojaamaan kiekkoa, kun taas Manninen ei yleensä pidä pikkumustaa hirveän kauaa hallussaan. Hän laittaa kiekon yleensä maalin taakse Härskille ja rulla lähtee pyörimään sieltä. Itse koitan vähän lukea ja ennakoida, että mitä seuraavaksi tapahtuu. Vähän niin, että jos Härski heittää jonkun katolleen siellä maalin takana, niin olisin itse vapaana ja sitä kautta voisi rakentua hyvä maalipaikka. Onneksi jatketaan nyt samoilla ketjuilla, minkä myötä kemia tulee vain paremmaksi ja paremmaksi, Rantanen kuvaili ja linjasi oman kantansa.