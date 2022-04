Leijonien MM-kisajoukkueeseen poikkeuksellinen tunku – Jukka Jalonen kuvailee pitkää leirirupeamaa: "Ei tämä ole mikään vankila"

– Sitä haetaan, että saadaan peliä kuosiin. Meillä on paljon pelaajia, jotka tulevat olemaan lopullisessa joukkueessa, Jalonen sanoo.

– Ei mitään teemoja, jääkiekko on meidän teemana. Pitää pelata hyvää kiekkoa, meillä on oma sapluuna. Joka päivä harjotellaan, sitten pelataan ja arvioidaan, miten meni. Simppeliä hommaa.

– En ihan varma ole, näytti pahalta. Saattaa olla, että kausi on loppu.

Joka tapauksessa kotikisajoukkueeseen riittää tunkua. Jo ensimmäisessä MM-leiriryhmässä on mukana 11 Pekingin olympiavoittajaa. Kotikisat kiinnostavat pelaajia, ja kovia nimiä tulee jäämään rannalle.

– Ylipäätään huomaa, että kiinnostus (kotikisoja kohtaan) on erittäin kova. Kilpailu tulee olemaan kovin, mitä minun aikanani on ollut. Varmaan NHL-pelaajat tulevat jossain vaiheessa mukaan. On aikamoinen haaste kasata joukkue, postiivisessa mielessä.