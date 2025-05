Leijonien MM-joukkueissa huolestuttava ilmiö – "Tuo trendi ei ole ollut pelkästään tänä vuonna"

Pettymykseen päättynyt Leijonien MM-kisaurakka kirvoitti USA-ottelun jälkeen MTV Urheilun lähetyksessä keskustelua suomalaisten NHL-pelaajien saatavuudesta ja halukkuudesta pelata MM-kisoissa. Myös Antti Pennasen valmennustiimin pelaajavalinnat mietityttivät yhä.

MAINOS Jääkiekon MM-kisat 9.–25.5.2025 Välierät Ruotsi–Yhdysvallat (klo 15.20) ja Sveitsi–Tanska (klo 19.20) MTV Katsomossa ja MTV3:lla lauantaina. Leijonien pelit, välierät ja finaali MTV3-kanavalla. MTV Katsomossa ottelut maksullisilla tilauksilla. Kaikki kisauutiset MM-jääkiekon verkkosivuilla.

Suomi onnistui tekemään yli kolme maalia vain otteluissa Ranskaa ja Sloveniaa vastaan. Vaikka yksittäisen pelaajan merkitys Leijonien pelillisten vaikeuksien keskellä olisi semanttinen, esimerkiksi pirteän loppukauden pelanneen Ville Koivusen rannalle jääminen ei näytä tässä vaiheessa yhtään loogisemmalta.

– Se on toinen keskustelu, mitä olisi hyvä pystyä suomalaisessa kiekossa käymään, että saisimme aina kaikki parhaat ja terveet pelaajat myös paikalle. Se on iso asia suomikiekolle ja nuorille, että he näkevät myös huippupelaajia Suomi-paidassa, Lasse Kukkonen pohti ottelun jälkeen.

Suomen MM-joukkueessa pelasi tänä keväänä kuusi NHL-pelaajaa. Tsekillä niitä oli kaksi enemmän, Ruotsilla ja Kanadalla 22 ja Yhdysvalloilla 23.

– Tuo trendi ei ole ollut pelkästään tänä vuonna. Jos katsoo, kuinka paljon suomalaisia pelaajia on osallistunut viime vuosina MM-kisoihin, luvut ovat kolmen, neljän ja viiden vaiheilla. Mielellään heitä näkisi enemmänkin, Olli Jokinen jatkoi.

Kultajuhliin päättyneissä kotikisoissa keväällä 2022 nähtiin tämän kevään tavoin kuusi NHL-pelaajaa. Ilmasiltaa pitkin ei ole rampattu joukolla aikoihin. Vuoden 2003 kotikisoissa NHL-apuja oli peräti 14 kappaletta, mutta trendi on ollut tasaisen laskeva ja asettunut 2020-luvulla Jokisen mainitsemien lukemien tuntumaan.

– Jos olet tässä vaiheessa, että et pääse enää mukaan, aika harvoin on tullut mietittyä, että ei olisi kannattanut joihinkin kisoihin lähteä. Vaikka se päättyisi tuollaiseen pettymykseenkin, jälkeenpäin se on tuntunut hienolta, että on saanut vetää Suomi-paidan päälle, Kukkonen muisteli.

Koko keskustelu nähtävissä artikkelin yläosan videolta. Olli Jokinen ja Lasse Kukkonen tarttuivat myös kiinni isoon puutteeseen Suomen pelissä.