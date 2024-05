Leijonien maaleista lähes puolet on syntynyt identtisellä kaavalla – Olli Jokinen kertoo, mistä on kyse

Varsinkin Suomen Oliver Kapanen on ollut kuumana maalin edessä. Hän on iskenyt turnauksessa jo viisi maalia, joista peräti kolme on syntynyt ohjauksella. Saldollaan Kapanen on tällä hetkellä koko turnauksen maalipörssin kärjessä. Myös Arttu Hyry ja Jesse Puljujärvi ovat onnistuneet ohjaamaan kiekon reppuun.