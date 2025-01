Leijonien maailmanmestari löi tuomaria poikittaisella mailalla – kertoo nyt, miksi

Vastikään Geneve-Servetten kanssa jatkosopimuksen sorvannut Sakari Manninen kertoi Blickille oman kantansa tammikuun alkupuolen kohutilanteeseen, jossa hän oli huitaissut kesken ottelun tuomaria poikittaisella mailalla.

Geneve-Servette kohtasi vieraskaukalossa 8. tammikuuta Zugin. Tuloksena oli Mannisen joukkueen kannalta ikävä 4-7-tappio ja ilta oli murheellinen myös henkilökohtaisella tasolla. Manninen huitaisi kolmannen erän puolivälissä ottelun tuomaria poikittaisella mailalla ja lensi suihkuun. Manninen sai jälkikäteen viiden ottelun pelikiellon sekä 8000 euron sakon.

– Kaveri huusi minulle ja katsoin häntä. En tajunnut, että tuomari oli siinä. Olin keskittynyt minulle huutaneeseen kaveriin. Se oli virhe ja ymmärsin sen heti, Manninen kertoi Blickille.

Manninen on ollut mainiossa vireessä tällä kaudella tehopisteiden osalta. 35 ottelussa on tullut tehot 13+24=37. Viikonloppuna tuli tieto, että suomalaishyökkääjä on tehnyt kahden vuoden jatkosopimuksen Geneve-Servetten kanssa. Mannisen mukaan päätös oli helppo.

– Täällä on erinomaiset mahdollisuudet minulle ja perheelleni. Meistä on tulossa huippujoukkue ja haluan olla osa sitä. Se on hyvä haaste ja mahdollisuus. Siksi pelaat jääkiekkoa, jotta voit tulla joka päivä paremmaksi, Manninen sanoi.

Leijonissa kahdesti maailmanmestaruutta juhlinut sekä olympiakullan voittanut Manninen kertoi neuvotelleensa ainoastaan Geneve-Servetten kanssa.

Kausi on ollut joukkueelle vaikea, sillä se on sarjassa toiseksi viimeisenä. Eroa pudotuspelipaikkaan on kuusi pistettä ja se on pelannut muita vähemmän otteluita.

– Olemme selkä seinää vasten. Motivaatiota ei tarvitse etsiä, se on jo olemassa. Meillä on mahdollisuus päästä pudotuspeleihin, joka on paras osa jääkiekkokautta, Manninen päätti.