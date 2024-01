Sveitsissä kohistaan "suomalaisesta vakoojasta"

– Se on totta, olen tavallaan vakooja, Olkinuora itse virkkoi.

– Mutta uskon, että joukkue tietää vastustajasta minua enemmän, koska he ovat jo pelanneet heitä vastaan tässä kilpailussa tällä kaudella. En usko voivani auttaa siinä suhteessa.

"Heidän tavaramerkkinsä"

On kuitenkin niinkin, että siinä missä Geneve-Servette on kohdannut Lukon toistaiseksi tällä kaudella vain kerran, Olkinuora on pelannut raumalaisia vastaan sesongin aikana jo kahdesti, kun hän edusti alkukaudella Lahden Pelicansia.