Jääkiekon perinteinen Karjala-turnaus pelataan tänä vuonna isänpäiväviikolla nimellä Tampereen Euro Hockey Tour -turnaus. Jääkiekkoliitosta vahvistetaan, että vuosikaudet kestänyt nimikumppanuus Karjalan kanssa on ainakin tältä osin ohi.

Suomessa pelattava jääkiekon miesten Euro Hockey Tour -turnaus on tunnettu Karjala-turnauksena 1990-luvun puolivälistä lähtien. Tänä syksynä tuohon tulee muutos.

Jääkiekkoliiton viestintäjohtaja Henna Malmberg vahvistaa MTV Urheilulle, että yhteistyö juomavalmistaja Hartwallin omistaman Karjala-olutmerkin kanssa on katkennut.

– Se on nyt tullut päätökseen ainakin tällä hetkellä, Malmberg vahvistaa.

– Meillä on yhteistyökumppanineuvottelut käynnissä. Kyse ei ole mistään sen dramaattisemmasta asiasta, hän jatkaa.

Turnauksen nimi on hyvin vakiintunut suomalaisten kiekkofanien keskuudessa, ja Malmbergkin uskoo, että vanhaa nimeä kuullaan vielä pitkään.

Kiekkosyksyn perinteinen maajoukkueturnaus pelataan Tampereen Nokia Arenassa 6.– 9. marraskuuta.