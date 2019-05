Leijonien kansanjuhlat mylläävät MTV3:n illan ohjelmiston uusiksi – Seitsemän uutiset esitetään poikkeuksellisesti kahdeksalta: "Haluamme näyttää kultajuhlat alusta loppuun kansalle"

Kansanjuhlassa lavalle nousee kultaa voittanut Leijonajoukkue. Myös alle 20-vuotiaiden MM-kultaa voittaneita pelaajia ja naisten MM-kisoissa hopeaa taistelleita osallistuu tapahtumaan. Paikalla on myös eturivin artisteja.

– Tämä ei ole kovin yleistä, mutta silloin tällöin lähetyksiä siirretään. On mahtava juttu, että Suomi on maailmanmestari ja haluamme näyttää kultajuhlat alusta loppuun kansalle. Uutiset kerrotaan sitten juhlien jälkeen kahdeksalta, tämä on sen arvoista, Einonen sanoo.