Leijonien heikko kohta USA:n tähtäimessä? Petteri Sihvonen ehdottaa muutosta, Jonne Virtanen varmana tulevasta: ”Jos ovat vähän muuta katsoneet kuin maisemia”

Petteri Sihvonen ja Jonne Virtanen ennakoivat show'ssaan tulevan välieräottelun antia. Merkillepantavaa on, että Leijonilla on ollut vaikeuksia turnauksessa niin sanotun vastustajan tolppa-trapin kanssa.

Tolppa-trapissa vastustajan kärkikarvaaja on niin ylhäällä, että hän lähestulkoon pitää maalin tolppaa pystyssä. Sen käyttämisen on usein katsottu hyödyttävän Suomea, joka on osannut purkaa tolppa-trapin mestarillisesti saaden siten vastustajan maalille kohdistuvan suorahyökkäyksen tai ainakin kulmapelin.