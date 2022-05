Leijonat-valmentaja avaa: näillä prinsiipeillä Suomi kaataa Slovakian – "Yritetään hoitaa hommat niin, että saadaan Sami vielä kehiin"

MAINOS Jääkiekon MM-kisat 13.-29.5.2022 Kaikki MM-kisojen lähetykset näet C Moresta, Leijonien pelit myös MTV3-kanavalta. Parhaat palat ja kisatunnelmat suorana mtv-palvelussa ja MTV Uutiset Live -kanavalla. Kaikki kisauutiset ja -videot sekä otteluohjelma MM-jääkiekon verkkosivuilla. Muista myös ladata MTV Uutisten uusittu sovellus, niin tiedät ensimmäisenä kaikki kisojen käänteet.

Leijonien MM-kotiturnaus on sujunut tähän mennessä mallikkaasti. Matkan varrelle on sattunut vain yksi pieni kauneusvirhe. Se tuli Ruotsi-ottelussa, missä Tre Kronor oli parempi rankkareiden jälkeen. Muuten Suomi on edennyt voitosta voittoon.

Nyt vastaan tulee Slovakia, joka tuli Leijonille tutuksi erityisesti helmikuun talviolympiaturnauksessa Pekingissä. Suomi voitti tuolloin Slovakian kahteen eri otteeseen.

Miten Leijonat kaataa nyt Slovakian? Suomen joukkueen apuvalmentaja Mikko Manner linjasi prinsiippejä.

– Slovakia vaatii meiltä nopeampaa peliä ja jatkuvaa peliotetta. Se tarkoittaa sitä, että kiekollisella ei ole hirveästi aikaa rakentaa kuvioita. Heillä on erittäin nopea joukkue, joka tulee koko ajan vastaan. He kääntävät peliä nopeasti. Sellainen ihmettely kentällä jää vähiin, Manner perkaa MTV Urheilulle.

– Tarvitsemme nopeaa tarjontaa ja nopeaa pelin ennakointia. Virheitä tulee varmasti, kun tila ja aika on vähissä. Siihen pitää pystyä sitten reagoimaan. Siellä on se oma tiivis viisikkopelaaminen pohjalla. Vastustajan peli vaatii tällä kertaa nopeampaa kiekon liikuttamista ja nopeampaa tarjontapelaamista, Manner jatkaa siitä, miten peli on suhteessa vastustajaan.

Leijonien peli on ollut jatkuvasti mallikkaalla tasolla. Kriisejä ei ole tullut vastaan.

– Tässä vaiheessa kun mennään, oman pelin nyanssien kanssa ei tarvitse tehdä isompaa työtä. Nyt kyse on siitä, että oma peli suhteutetaan vastustajaan. Tiedämme, että marginaalit ovat todella pienet. Tarvitaan kärsivällisyyttä. Pudotuspeleissä kamppailupeli nousee suurempaan arvoon. Silti sellainen tietynlainen henkinen rauhallisuus on tärkeää. Ja luottamus siihen, että jokainen hoitaa oman hommansa. Sitä kautta mieli on kirkas ja saamme mielenrauhan pelin jälkeen siitä, että voimme kunnioittaa lopputulosta. Uskomme toki siihen, että löydämme keinot voittoon, Manner jatkaa prinsiipeistä.

Illan ottelussa on myös yksi erityinen teema. Leijonat haluaa varmistaa, että tuoreeltaan sairastelun takia sivussa ollut Sami Vatanen ehtii vielä mukaan.