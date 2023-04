Leijonat-tähdet keskellä kuumaa "rystyset verillä -hommaa" – suomalaisten välillä täysi radiohiljaisuus: "Katsotaan sitten, ruvetaanko juttelemaan"

Menestys on väistänyt tehokkaasti molempia finalisteja. Sarjan vanhin seura, vuonna 1905 perustettu Geneve-Servette ei ole koskaan onnistunut voittamaan Sveitsin mestaruutta. Vuonna 1939 perustetun Biel-Biennen edellisestä mestaruudesta puolestaan on kulunut 40 vuotta.

Ei siis ihme, että Genevejärven ja Bieljärven rannoilla odotukset ovat huipussaan.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Kyllä sen tuntee. Kumpi tämän voittaa, se on todella iso pommi kaupungille. Hienot finaalit saadaan, kun on panosta molemmilla niin paljon voittaa. Se varmasti näkyy ja tuntuu, kun kiekko tippuu jäähän, Hartikainen sanoo.

– Odotukset ovat ainakin kovat. Se kumpi voittaa, on kuin maailmanomistaja, ja häviäjä on maansa myynyt.

Geneve-Servette pelasi National Leaguen finaaleissa toissa keväänä, mutta tuolloin Zug oli parempi voitoin 4–3. Joukkue esiintyi finaaleissa myös vuosina 2008 ja 2010, mutta kirkkain kruunu on antanut odottaa itseään.

Menestyshuuma kasvaa 200 000 asukkaan Genevessä.

– Kyllä tässä ihmiset ympärillä ovat tosi odottavaisia ja sen aistii, että ollaan tosi lähellä. Se olisi jättipommi tälle paikalle, Hartikainen kuvailee.

– Genevellä taitaa olla yhdeksän hopeaa. varmasti se tuntuisi hyvälle niistä, jotka ovat pitkään olleet ja kannattaneet seuraa.

Edessä tiukka sarja

Loppuotteluissa kohtaa varsin odotettu kaksikko. Geneve-Servette ja Biel-Bienne veivät tasapistein runkosarjan kaksi kärkisijaa. Kolmanneksi sijoittuneeseen Rapperswiliin kertyi eroa yhdeksän pistettä.

Puolivälierissä molemmat veivät sarjansa voitoin 4–2. Välierissä jälki oli vielä tuhoisampaa. Geneve-Servette pudotti Zugin voitoin 4–1. Biel-Bienne puolestaan jätti Zürichin tyhjin käsin ja kruisaili finaaliin voitoin 4–0.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)





Hartikainen odottaa sarjasta tiukkaa ja tasaista otatusta.

– Olemme katsoneet, miten Biel pelaa. Se on tosi organisoitu joukkue. Hyvä vastaiskuissa. Kun he pääsevät hyökkäysalueelle pitämään kiekkoa, tykkäävät pelata pitkiä hyökkäyksiä, Hartikainen ruotii.

– Tosi hyvin he puolustavat ja maalivahti (Harri Säteri) on viimeinen lukko. Kyllä siinä muutaman hikipisaaran saa vuodattaa.

Geneve-Servette puolestaan on rakentanut menestystä vuonna 2020 seuran jättäneen kanadalaisen Chris McSorleyn jälkeen. Vuonna 2001 joukkueen päävalmentajaksi ja GM:ksi tullut McSorley nosti ensin seuran pääsarjaan ja johti Geneve-Servetten kahdesti NLA:n finaaleihin ja neljästi välierävaiheeseen, kunnes hänet lopulta irtisanottiin.

– Onhan täällä paljon tehty töitä, että on saatu ammattimainen hyvä seura. En osaa sanoa, minkälaista se oli silloin, mutta tarinoita on kuulunut, että täällä oli yksi seriffi, joka pyöritti koko palettia.





Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)





"Ei ole puhuttu mitään"

Hartikaisen mukaan Geneve-Servetten selkeäksi tavoitteeksi on asetettu mestaruuden voittaminen ja joukkuetta on koottu sen mukaisesti. Hartikaisen mukaan Geneve-Servettellä on koossa historiansa paras joukkue.

– Kova hinku siihen on ja halutaan menestyksekäs seura pidemmäksikin aikaa, Hartikainen kertoo.

– Kun rosteria katsoo, ja sitä, miten on pelattu pleijareissa, aika leveällä on pystytty tekemään maaleja ja pelaamaan. Vaikea nähdä, että olisi ollut paljon kovempaa joukkuetta. Pari vuotta sitten he olivat finaaleissa, mutta nyt on saatu leveyttä.

Suomalaispelaajat ovat suuressa roolissa Sveitsin finaalisarjassa. Hartikaisen lisäksi Geneve-Servettessä pelaavat Sami Vatanen ja Valtteri Filppula. Biel-Biennen puolelta vastaan asettuvat Säteri, Jere Sallinen ja Toni Rajala. Myös valmennuspuolelta löytyy suomalaisosaamista. Biel-Biennen pelistä vastaa päävalmentaja Antti Törmänen.

Hartikaisen mukaan vastustajajoukkueiden suomalaisten maajoukkuetähtien välillä on vallinnut täysi radiohiljaisuus, joka rikkoutuu aikaisintaan viimeisen summerin soitua.

– Ei ole puhuttu mitään. Luulen, että ensimmäiset sanat vaihdetaan, kun sarja on ohi tai kun ollaan MM-leirillä tai jossain. Katsotaan sitten, ruvetaanko juttelemaan. On ihan rystyset verillä -hommaa siihen saakka, kun viimeinen vihellys on kuultu.