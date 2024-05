Leijonat-pelurista täräytettiin tyly huhu – nyt vastaa agentti

Sveitsiläismedia RSI raportoi, että Lugano haluaisi purkaa Ruotsalaisen sopimuksen. RSI:n mukaan Lugano on kiinnostunut korvaamaan Ruotsalaisen tshekkihyökkääjä Radim Zohornalla .

– Me ei tiedetä yhtään, että mistä tuollainen huhu on tullut. Seura ei ole ollut minuun missään yhteydessä. Käsittääkseni minulle pitäisi varmaan jotain ilmoittaa, Kork jatkaa.

Leijonissa keväällä 2021 MM-hopeaa voittanut Ruotsalainen on pelannut kaksi edellistä kautta Sveitsissä. Hän siirtyi Luganoon Klotenista. NHL:ssä Ruotsalainen on pelannut Buffalon paidassa 35 ottelua kausina 2020–2022.

– Artulla on ensi kauden kattava sopimus ja that's it, Kork päättää.