Ruotsin jääkiekkomaajoukkueen päävalmentaja Sam Hallam jättää tehtävänsä alkavan maajoukkuekauden jälkeen.
Asiasta kertoo Ruotsin jääkiekkoliitto.
Hallamin sopimus päättyy ensi keväänä. Päävalmentaja hoitelee vielä Milanon olympialaiset ja Sveitsissä pelattavat MM-kisat.
Jatkosopimusta ei tehdä. Päätös on Hallamin.
– Rakastan työtäni. Samalla tunnen kuitenkin kaipaavani päivittäistä seuraympäristöä. Siksi haluan siirtyä eteenpäin tämän kauden jälkeen. Tällä hetkellä keskityn kuitenkin täysillä edessä oleviin haasteisiin, Hallam kommentoi ratkaisuaan.
Hetki Ruotsin tiedotteen jälkeen Sveitsin kiekkoliigan Geneve-Servette kertoi kiinnittäneensä Hallamin ensi kaudesta alkaen. Hallamin sopimus on kolmen vuoden mittainen.
Geneve antoi hiljattain päävalmentajalleen potkut, ja tehtävää hoitaa toistaiseksi Ville Peltonen. Seura kertoo jatkavansa kuluvalla kaudella toistaiseksi samalla sapluunalla. Genevessä pelaavat muun muassa Jesse Puljujärvi, Markus Granlund ja Sakari Manninen.
46-vuotiaan Hallamin Tre Kronor -kausi tulee olemaan neljän sesongin mittainen. Hänen alaisuudessaan Ruotsi on voittanut kaksi MM-pronssia.
Ennen maajoukkuepestiään Hallam toimi vuosikausia SHL-seura Växjön pääkäskijänä. Hän johdatti joukkueen kolmeen Ruotsin mestaruuteen.
Ruotsin kiekkoliitto kertoo käynnistäneensä prosessin uuden päävalmentajan rekrytoimiseksi.
Päivitys klo 12.26: Lisätty tieto Hallamin uudesta seurasta.