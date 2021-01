Lehti: Joe Bidenin virkaanastujaisiin viime hetken muutoksia – "Väkivallan uhka läsnä"

Joe Bidenin virkaanastujaisia varjostava väkivallan uhka on johtanut konkreettisiin muutoksiin vallansiirron alla.

Sunnuntaiksi kaavaillut presidentin virkaanastujaisten harjoitukset on siirretty maanantaille, kirjoittaa politiikkaan keskittyvä Politico-lehti.

Myös Joe Bidenin saapuminen Washingtoniin virkaanastujaisia varten on kokenut kolauksen. Vannoutuneena junankäyttäjänä tunnettu Biden ei saavukaan kodistaan Wilmingtonista junalla, kuten oli aiemmin kaavailtu.

Biden on matkustanut junalla Washingtonin ja Wilmingtonin välillä koko 36-vuotisen poliittisen uransa ajan.

FBI on aiemmin varoittanut aseellisista mielenilmauksista, joita on suunnittelilla virkaanastujaisten alla kaikkien 50 osavaltion pääkaupunkeihin sekä Washingtoniin. Pelkona on, että kongressirakennuksen valtaus oli vain lähtölaukaus kansannousulle.