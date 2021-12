Lähes kuusikymppinen Keanu Reeves joutui tekemään äärimmäisiä stuntteja uuden Matrix-elokuvan kuvauksissa

Joulukuussa elokuvateattereihin tulee Matrix-trilogian neljäsosa, The Matrix Resurrections. Tulevaa elokuvaa tähdittää ensimmäisen kolmen tapaan näyttelijä Keanu Reeves .

Jo 57-vuotias Reeves ei ole alkanut Insiderin mukaan vieläkään himmailemaan toimintaelokuvan kuvauksissa, vaan on suorittanut omia stunttejaan – osan jopa useaan kertaan.

Vieraillessaan The Late Show with Stephen Colbert -keskusteluohjelmassa, Reeves paljasti hypänneensä 46-kerroksisen rakennuksen päältä parikymmentä kertaa kahden päivän sisällä, jotta kohtaus saatiin onnistuneesti purkkiin.

Näyttelijä nauttii stunteista

– Koska kyseessä on Lana Wachhowski (ohjaaja) ja koska kyseessä on The Matrix. Tarvitsimme luonnon valoa ja se haluttiin tehdä oikeasti, Reeves kertoo.