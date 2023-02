Lauri Markkasen hirviömäinen donkki sai valmentajan haltioitumaan – huomasi tärkeän muutoksen: "Ottanut seuraavan askeleen"

Lauri Markkanen johdatti Utah Jazzin 120–119-voittoon jatkoajan jälkeen 43 pisteellä ja 10 levypallolla. Markkanen pussitti peräti 18 pistettä ottelun neljännellä neljänneksellä. Jazzin valmentaja Will Hardy on huomannut, että suomalainen on ottanut johtajan viittaa yhä tukevammin harteilleen.