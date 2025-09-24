Lauri Marjamäen luotsaama sveitsiläisseura Kloten on tehnyt reilun kahden kuukauden mittaisen sopimuksen suomalaishyökkääjä Oula Palven kanssa.

Sveitsin liigassa pelaava Kloten tiedottaa, että Palven sopimus on voimassa 30. marraskuuta saakka.

– Hän on pelaaja, joka voi kohentaa ylivoimaamme. Hän tuntee Sveitsin liigan ja hänen profiilinsa sopii meidän systeemiimme, Klotenin urheilujohtaja Ricardo Schödler kommentoi.

Palve, 33, pelasi tykkikauden Ilveksessä 2023–2024 (60 ottelua, 20+44=64). Viime kausi Sveitsissä, kahdessa eri seurassa, oli tehojen osalta hiljaisempi.

Klotenin piti reagoida pelaajamarkkinoilla, kun hyökkääjä Brandon Gignac joutui loukkaantumisen takia sivuun noin 4–6 viikoksi.

Kloten on kerännyt alkukauden seitsemästä ottelustaan kahdeksan sarjapistettä.