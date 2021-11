SHL:n suomalaiset: Kasimir Kaskisuo ja Mikael Ruohomaa syksyn ykkösonnistujat

Ruotsin SHL-kausi on tarjonnut toistaiseksi suorituksia 23 suomalaispelaajalta. Määrä on lisääntynyt kauden alusta vielä kahdella, joten suunta on siinäkin mielessä positiivinen. Jos viime vuosilta tutut merkit pitävät paikkansa, vielä lisääkin on luvassa viimeistään keväällä, kun SHL-joukkueet etsivät potentiaalisia vahvistuksia mm. Liigan puolelta.