Laura Haimilan ja Emmi Nuorgamin Kerhotalo-podcast loppuu – "Meidän yhteinen päätöksemme"

Laura Haimila ja Emmi Nuorgam ovat luotsanneet suosittua Kerhotalo-podcastia neljän vuoden ajan.

Laura Haimilan ja Emmi Nuorgamin suosittu podcast Kerhotalo tulee päätökseen toukokuun lopussa. Kaksikko on luotsannut podcastia neljän vuoden ajan, ja jaksoja on tullut vuosien aikana yli 200.

Kaksikko ilmoitti lopettamispäätöksestään uusimmassa jaksossa, joka ilmestyi tänään perjantaina 28. helmikuuta Podimossa.

Haimila ja Nuorgam aloittavat jakson sillä, että he kertovat podcastin täyttäneen juuri neljä vuotta, ja sen jälkeen muistelevat hieman menneitä. Lopulta Haimila ilmoittaa kuulijoille yllätysuutisen.

– Uutinen on se, että Kerhotalo-podcast sulkee ovensa viimeisen kerran 23. toukokuuta Laura Haimilan syntymäpäivänä. Se on siis meidän viimeinen jaksomme, mikä me julkaistaan. Sen lisäksi päätämme Kerhotalo-taipaleemme toistaiseksi viimeiseen keskusteluun, joka järjestetään livenä Savoy-teatterissa, Haimila kertoo.

Nuorgam jatkaa kyynelehtien Haimilan puheenvuoron jälkeen, että tuntuu ihmeelliseltä puhua asiasta viimein ääneen.

– Mehän olemme tietäneet tämän jo niin pitkään. Tämä on siis meidän yhteinen päätös, joka on syntynyt itseasiassa jo viime vuonna kesälomien jälkeen. Kesäloman aikana molemmat mietittiin, että mitä me halutaan tulevaisuudelta ja minkälaisia asioita me kaivataan meidän elämään. Ja mitä me toivotaan Kerhotalolta ja miten me halutaan sitä jatkossa tehdä. Omaksi yllätykseksi molemmat oltiin tultu tahoillamme siihen ajatukseen, että ehkä olisiko aika jollekin muulle, Nuorgam kertoo.