Roni ja Airi Bäck hakeutuivat pariterapiaan odottaessaan esikoistaan: "Paras lahja, jonka hänelle voimme antaa"

Roni ja Airi Bäckin pariterapiataival alkoi reilut kaksi vuotta sitten.

Tubettaja ja tv-kasvo Roni Bäck ja hänen puolisonsa, entinen sulkapalloilija Airi Bäck vierailivat BackPodcast-podcastinsa tiimoilta Huomenta Suomen haastattelussa sunnuntaina 30. maaliskuuta. Pari odottaa parhaillaan toista lastaan syntyväksi lähiviikkojen aikana.

– Voi olla, että joudumme tästä kohta lähtemään. Huomenta Suomi -vauva, Roni veisteli vauvan lähestyvään laskettuun aikaan viitaten.

Pariskunnan esikoinen syntyi tammikuussa 2023. Toinen raskaus on Airin mukaan ollut voinnin puolesta samanlainen kuin ensimmäinen.

– Olen voinut tosi hyvin. Toki se tekee eron, että esikoinen on vipeltämässä, niin ei ihan yhtä paljon voi aina levätä, Airi kertoi.

Haluaisiko pari vielä jossain vaiheessa lisää lapsia?

– Ronihan on meistä se vauvakuumeilija. Mutta jos juuri nyt kysytään ollessani viimeisillään raskaana, niin kyllä se jää tähän, Airi nauroi.

Roni ja Airi aloittivat luotsaamaan podcastia yhdessä syksyllä 2024. Kaksikko kertoi pohtineensa aluksi peloissaan, voiko pariskunta tehdä yhdessä töitä, vai muuttaisiko yhdessä työskenteleminen heidän suhdettaan. Heidän terapeuttinsa kuitenkin rohkaisi heitä kokeilemaan.

– Terapeuttimme rohkaisi, että Suomessa on ties kuinka monta power couplea ("voimaparia") tekemässä yhdessä hommia. Ajattelimme sitten, että no, kokeillaan, Roni kertoi.

Kaksikko on yhtä mieltä siitä, että yhdessä työskenteleminen on sujunut mukavasti. Työt ovat niin sanotusti tulleet kotiin jo ennen podcastiakin, sillä he tuovat somettaessaan esiin omaa arkeaan ja kuvaavat myös kotona.

– On ollut ihanaa tehdä Airin kanssa podcastia, koska hänelle voi sanoa niin suoraan, ja päin vastoin. Tunnemme toisemme niin hyvin ja tiedämme, missä on raja, mitä voi sanoa, Roni sanoi.

– Jossain määrin (työt) voisivat mielestäni tulla välillä jopa enemmänkin kotiin, jotta voisimme suunnitella ja käyttää enemmänkin aikaa. Mutta tietenkin kun on lapsi ja toinen tulossa, niin heissä on aika paljon keskittymistä. Emme me koko ajan töistä puhu, Airi säesti.

Roni ja Airi ovat kertoneet podcastissaan muun muassa pariterapiastaan. Heidän pariterapiataipaleensa on kestänyt reilun kahden vuoden ajan, vaikkakin on nyt tauolla. He aloittivat terapian odottaessaan esikoistaan syntyväksi.

– Tajusimme, että herranjestas, kohta me olemme vanhempia, eikä meillä ole mitään hajua, miten se homma toimii, Roni muisteli.

Airi kertoi, että hänellä oli sulkapallouransa aikana mentaalivalmentaja tukenaan. Hän koki sen hyödylliseksi ja sai sen avulla itsestään enemmän irti. Kuntosalilla hän treenasi hauistaan, mentaalivalmentajan kanssa aivojaan.

– Ajattelin vähän samaa parisuhteessa, että miksemme yrittäisi olla mahdollisimman hyvä tiimi. Kun lapsi oli tulossa, niin ajattelimme, että paras lahja, jonka hänelle voimme antaa, on se, että käymme terapiassa, hän kertoi.

Parin terapiakäynnit vähenivät jossain kohtaa sairastumisten ja lapsen päiväkodin aloituksen vuoksi. Tuolloin he alkoivat pohtia, pärjäisivätkö ilman terapiaa.

– Nyt olemme testanneet, minkälaista elämä on ilman, että käymme kerran kahdessa viikossa juttelemassa syvällisesti asioista, jotka ovat tapahtuneet. Yllättävän hyvin on mennyt, Roni kertoi.

– Mutta on tarkoitus mennä vielä. Taas on isoja mullistuksia, kun tulee toinen lapsi, Airi komppasi.

